Son dakika haber | Yaşlı kadının etrafını sarıp 12 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldılar: O anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Yaşlı kadının etrafını sarıp 12 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldılar: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Fatih'te yabancı uyruklu yaşlı kadının çantasında bulunan 12 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsız kadınlardan ikisi yakalandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te yabancı uyruklu yaşlı kadının çantasında bulunan 12 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan hırsız kadınlardan ikisi yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 hırsızın yaşlı kadının etrafını sararak ziynet eşyalarını çaldıkları görülüyor.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 62 yaşındaki Z.A isimli yaşlı kadın, çantasında bulunan 12 bin lira değerindeki eşyalarını çaldırdı. Yaşlı kadın bunun üzerine Fatih'te polis merkezine gelerek şikayetçi oldu. Yaşlı kadının olaydan önce kuyumcu vitrininde ziynet eşyaları baktığını söylemesi üzerine polis ekipleri harekete geçerek dükkanda bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, vitrindeki altınları inceleyen kadının yanına yanaşan 4 kişinin yavaş yavaş kadının etrafını sardığını gördü. Z.A'nın etrafını çeviren kadınların bir süre sonra çantasında bulunan altınlarını alıp gittikleri görüldü. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden yabancı uyruklu Fıryal A. (26) ve Cumana Ş.(25) gözaltına alındı. Şüphelilerin benzer suçlardan bir çok kez gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyete işlemleri biten iki şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Son dakika haber | Yaşlı kadının etrafını sarıp 12 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldılar: O anlar kamerada

Son dakika haber | Yaşlı kadının etrafını sarıp 12 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldılar: O anlar kamerada

Son dakika haber | Yaşlı kadının etrafını sarıp 12 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldılar: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evine gelen arkadaşını, 'Eşime sarkıntılık yaptı' deyip döverek öldürdü

Evine gelen arkadaşını, "Eşime sarkıntılık yaptı" deyip döverek öldürdü

 Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

Havalimanına giren kaçak göçmenler sınır dışı edildi

 Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum

Felsefe öğretmeninden öğrencisine tehdit: Benim cebimde bıçak var, sana saplamıyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title