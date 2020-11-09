Son dakika haber... Yalovaspor'da 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
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Son dakika haber... Yalovaspor'da 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

09.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 09.11.2020 21:59
Son dakika haber... Yalovaspor'da 7 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberleri... Yalovaspor'da 4 futbolcu, 2 teknik heyet ve 1 kulüp personeli olmak üzere 7 kişinin koronvirüs testi pozitif çıktı.

Yalovaspor'da 4 futbolcu, 2 teknik heyet ve 1 kulüp personeli olmak üzere 7 kişinin koronvirüs testi pozitif çıktı.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grupta ekiplerinden Yalovaspor'da 7 kişi koronavirüse yakalandı. Yeşil-Kırmızılı ekipte, 4'ü futbolcu, 2'si teknik heyet ve 1'i de kulüp personeli olmak üzere toplam 7 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan kişilerin takip, izolasyon ve tedavi süreçlerinin ise başladığı belirtildi.

Yalovaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Futbol takımımıza bugün tesislerimizde uygulanan rutin koronavirüs PCR testi neticesinde dört futbolcumuz, bir kulüp personelimiz, iki teknik ekibimizden olmak üzere toplam 7 kişide pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif bulguya rastlanan futbolcularımız ile personelimizin; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller gereği derhal başlanmıştır. "


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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