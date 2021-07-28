Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı, ülkedeki askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkilileriyle bugün bir toplantı düzenleyecek
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Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı, ülkedeki askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkilileriyle bugün bir toplantı düzenleyecek

Son dakika haber: Tunus Cumhurbaşkanı, ülkedeki askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkilileriyle bugün bir toplantı düzenleyecek
Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, ülkedeki askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkilileriyle bugün bir toplantı düzenleyeceği duyuruldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, ülkedeki askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkilileriyle bugün bir toplantı düzenleyeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kays Said'in bugün Kartaca Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ülkedeki askeri komuta kademesi ve güvenlik yetkilileriyle düzenlenecek toplantıya başkanlık edeceği bilgisi paylaşıldı.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de pazar akşamı, askeri komuta kademesi ile güvenlik yetkililerinin katıldığı bir toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yosra Ouanes

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