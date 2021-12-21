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Son dakika haber... Tekstil fabrikasında forkliftin altında kalan işçi öldü

Son dakika haber... Tekstil fabrikasında forkliftin altında kalan işçi öldü
Demirören Haber Ajansı / Şenol Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde tekstil fabrikasında manevra yapan forkliftin altında kalan Asiye Önal (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde tekstil fabrikasında manevra yapan forkliftin altında kalan Asiye Önal (52), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi'nde meydana geldi. Asiye Önal, çalıştığı tekstil fabrikasında manevra yapan forkliftin altında kaldı. Yaralanan Önal, aracın altında diğer işçiler tarafından çıkarıldı. Çağırılan ambulansla Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 3 çocuk annesi Önal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Şenol Aksoy - Son Dakika Haberleri

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