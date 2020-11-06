Son dakika haber: Suriye'de rejim güçleri Ariha'yı vurdu; 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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Son dakika haber: Suriye'de rejim güçleri Ariha'yı vurdu; 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

06.11.2020 22:39 | Son Güncelleme: 06.11.2020 22:43
Son dakika haber: Suriye'de rejim güçleri Ariha'yı vurdu; 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Son dakika habere göre SURİYE'de rejim güçlerinin İldib kentinin güneyine düzenlediği topçu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

SURİYE'de rejim güçlerinin İldib kentinin güneyine düzenlediği topçu saldırısında bir kız çocuğu hayatını kaybetti. 

Rejim güçleri, bugün İdlib'in güneyindeki Ariha ilçesine topçu saldırısı düzenledi. Yerleşim alanlarına yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 4 yaşındaki kız çocuğu Sidra Qadour yaşamını yitirdi. Saldırı bölgesine ulaşan sivil savunma ekipleri, çevrede arama kurtarma çalışması başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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