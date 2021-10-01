Son dakika haber: Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti siyasiler hastaneye akın etti

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti siyasiler hastaneye akın etti

-Asiltürk'ün vefat ettiği hastaneye bakanlardan ziyaret

ANKARA - Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefat ettiği hastaneye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ziyaret gerçekleştirdi.

Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk, İstanbul'dan Ankara Şehir Hastanesi'ne nakledilmişti. Bugün saat 09.00 sularında tedavi gördüğü hastanede vefat eden Asiltürk'e başsağlığında bulunmak üzere İçişleri Bakanı Soylu, Adalet Bakanı Gül, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ziyaret gerçekleştirdi.

"İçişleri Bakanlığı vesilesiyle çok kez temasta bulunduk"

Bakanlık süresince birçok kez görüştüklerini aktaran İçişler Bakanı Soylu, "Hepimizin yolculuğu ve teslimiyeti bellidir. Devlet hayatı ve siyaset hayatının mümtaz şahsiyetiydi. İçişleri Bakanlığı vesilesiyle çok kez temasta bulunduk. Sesiyle tembihatlarıyla tecrübesi ile her konuşmamızda hem devlet hem de millet adamlığı anlayışını hissettirdi" diye konuştu.

"İnandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan siyaset kimliğine sahipti"

Önemli bir siyaset adamının kaybedildiğini vurgulayan Adalet Bakanı Gül, "Oğuzhan Asiltürk beyefendi Türk devletine ve milletine hizmet etmiş bir siyaset adamıydı. Bir kuşağın gelişmesinde çok büyük katkısı oldu. Türkiye'de Milli Görüş hareketi ile ülkemiz hizmetinde emeği geçen bir siyaset adamıydı. İnandığı gibi yaşayan, yaşadığı gibi inanan siyaset kimliğine sahipti" dedi.

"Siyasi mücadelesini hastalığının son anına kadar devam ettirdi"

Asiltürk'ün genç yaşlarından itibaren siyaset yolu ile Türkiye'ye hizmet ettiğini dile getiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Kendisini uzun yıllardır tanıdığımız, beraber çalıştığımız bir büyüğümüzdü. Asiltürk'ü çeşitli hususiyetleri ile tanıdık. Bunların en başında Türkiye'nin yeniden güçlü bir ülke idealine inanmış, genç yaşlarından itibaren siyaset yoluyla vatandaşa hizmet etmek için fedakarca mücadele etmiş bir abi olarak tanıdık. En zor zamanlarda, darbelerde, parti kapatmalar ve bütün çetin mücadelelerin olduğu zamanlarda Milli Görüş Hareketi'nin öncülerinden oldu. Hastalığının son anına kadar da bu mücadeleyi devam ettirdi" değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Asiltürk'ün rahatsızlığının uzun zamandır devam ettiğini aktaran Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Oğuzhan Bey, uzun zamandır rahatsızlığı vardı. Ankara'ya getirildikten sonra da şehir hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların söylediklerine göre vücudu tedaviye olumlu karşılık verdi, organları fonksiyonlarını kısmen de olsa yerine getirdi fakat kalbi daha fazla dayanamadı" diye konuştu.

Cuma namazından sonra ise taziyeleri Saadet Partisi Genel Merkezi'nde kabul edeceklerini belirtti.