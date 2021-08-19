Son dakika haber: Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılacak

İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ?Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılaca Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 binanın yıkımına başlanacağı belirtildi.

?Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılaca

RİZE - Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 binanın yıkımına başlanacağı belirtildi.

Rize'de 14 Temmuz günü merkeze bağlı Muradiye beldesi, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışa bağlı sel ve heyelanlarda 6 kişi ölmüş, 2 kişi kaybolmuştu. Selden sonra riskli binalar için hasar tespiti yapılırken, dere yataklarında bulunan oturulması riskli 17 binanın yıkılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Rize Valisi Kemal Çeber, 1-2 hafta içerisinde hasarlı binaların yıkılacağını söyledi. Vatandaşları mağdur etmeden yıkım işleminin yapılacağını vurgulayan Vali Çeber, evleri yıkılan vatandaşlara yeni evlerinin ivedilikle yapılacağı sözünü verdi.

"Uygun arazi koşullarında yeni evleri vatandaşlarımızın kendi arazilerinde yapacağız"

Tahliye edilen evlerin olduğunu belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Biz tahliyeleri yaparken ağır, orta ve az hasarlı yapılar diye tespitlerimiz oldu. Tahliyesini öngördüğümüz evler oldu. Onların tahliyesi gerçekleşti. İsteyen vatandaşlarımızı devletimizin imkanlarıyla misafir ediyoruz. Bazı vatandaşlarımız da kendi istekleri doğrultusunda ailelerinin yanında kalıyor. Aciliyetine göre bazı evlerin ivedilikle yıkılması gerekiyor. 17 tane tespitimiz var. Bu evlerin yıkımı için ihaleler tamamlanmak üzere. 1-2 hafta içerisinde bu evlerin yıkılması tamamlanacak. Hasar seviyelerine göre diğer yapıların süreci bu şekilde devam edecek. Vatandaşlarımız bulundukları yerden ayrılmayı arzu etmiyor. Bizde yapacağımız çalışmalarla tutabildiğimiz kadar hemşehrimizi kendi arazilerinde tutmaya çalışacağız. Ama öyle yapılarımız var ki can güvenliğinin uygun olmadığı yapıları taşıyacağız. Vatandaşlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Vatandaşımızın can güvenliği bizim için her şeyden önemli. İnşallah en hızlı ve güvenli şekilde bu süreci tamamlayacağız" dedi.

"1 yıl içerisinde evimizi yapacaklar"

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde dere yatağındaki evi selden zarar gören Zekiye Mert, yıkılan evlerin yerine 1 yıl içinde yeni evlerinin yapılacağı sözünün verildiğini söyledi. Mert "Selde evlerimiz zarar gördü. Yetkililer gelip evimizi incelediler. En kısa zamanda evi boşaltmamızı söylediler. Arazimizde bize yeni bir ev yapacaklarını söylediler. Evi boşalttık az bir şey daha kaldı. TOKİ'den bize ev verebileceklerini söylediler fakat biz yerimizden ayırmak istemediler. Onun için bize burada yeni bir ev yapacaklar. Bir yıl içerisinde evimizin yapılacağını söylediler. Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun onlardan" diye konuştu.

"Devletimiz bizi yalnız bırakmadı"

Devlet yetkililerinin selde kendilerini yalnız bırakmadığını söyleyen Muradiye beldesi sakinlerinden Hasan Hüseyin Kazdal, "Riskli bir yerde yaşıyoruz. Bazı yapılar hasarlı. Vatandaşlarımızın mağdur edilmeden evlerin tahliye edilmesini olumlu karşılıyoruz. Sel olduğu günden beri devlet yetkililerimiz buradaydılar. Bizimle ilgilendiler. Allah devletimizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılacak
Son dakika haber: Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılacak
Son dakika haber: Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılacak
Son dakika haber: Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Osman Kubilay Küçükmustafa

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (4)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (3)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Jens Stoltenberg Bekir Pakdemirli
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Haluk Levent Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Elmas Burak Yılmaz Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Rize'de geçtiğimiz ay yaşanan selde hasar gören 17 riskli bina yıkılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 12:38:16. #1.14#

title