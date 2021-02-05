Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

05.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 05.02.2021 13:00
Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Gelen son dakika haberine göre AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otoyol gişelerine çarptı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otoyol gişelerine çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aydın- İzmir Otoyolu Gişeleri'nde meydana geldi. Aydın'dan İzmir yönüne giden Ali İlkimen (46) yönetimindeki 20 HA 949 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, otoyol gişelerine çarptı. Kazada sürücü ile ön yolcu koltuğunda oturan Havva Ovacıklı (66), otomobilde sıkıştı. Arka koltukta oturan Mehmet Ovacıklı (66) ve Davut Özkan (44) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Ali İlkimen ve Havva Ovacıklı Aydın Devlet Hastanesi'ne, Mehmet Ovacıklı ve Davut Özkan ise Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Ali İlkimen ve Havva Ovacıklı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer iki yaralıdan Mehmet Ovacıklı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haber: Otomobil otoyol gişelerine çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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