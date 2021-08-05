Son dakika haber | Orman yangını kontrol altına alındı
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Son dakika haber | Orman yangını kontrol altına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Dörtyol Kuzuculu mevkisinde orman yangını çıktığı hatırlatıldı.

Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesinde ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Son dakika haber | Orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Orman yangını kontrol altına alındı
Son dakika haber | Orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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