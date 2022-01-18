Son dakika haber: Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı - Haberler
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Son dakika haber: Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

Son dakika haber: Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Merkezefendi ilçesinde, kar yağışı nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki seyyar simit satıcısı 61 yaşındaki Cemil Varol'a çarptı.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi ilçesinde, kar yağışı nedeniyle sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, kaldırımdaki seyyar simit satıcısı 61 yaşındaki Cemil Varol'a çarptı. Ağır yaralanan Varol, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 29 Ekim Bulvarı üzerinde Cemaleddin D. (39) idaresindeki 20 ABP 346 plakalı otomobil sürücüsü kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında kaldırımda seyyar tezgahta simit satıcısı 61 yaşındaki Cemil Varol'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekibi Varol'a yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Cemaleddin D., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yolcu konumunda bulunan eşi Hatice D. ise hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Son dakika haber: Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

Son dakika haber: Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

Son dakika haber: Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

Son dakika haber: Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

Son dakika haber: Ölüm ekmek teknesinin başında yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Muratdede Mahallesi, Merkezefendi, Otomobil, kar, 3. Sayfa, Haber

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