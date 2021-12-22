Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 7. JASAT Timi ile Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekibi, Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Soğukkuyu mevkisindeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 25 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 200 lira ele geçirildi.

Evdeki Ş.Ş. (32) gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

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AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri

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