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Son dakika haber: Mahrem imamın evine ziyarete gelen FETÖ şüphelileri polisle karşılaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Mahrem imamın evine ziyarete gelen FETÖ şüphelileri polisle karşılaştı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ mahrem imamının evine düzenlenen operasyonda, eve ziyarete gelen FETÖ şüphelileri yakalandı.

ANKARA (İHA) - Ankara'da hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ mahrem imamının evine düzenlenen operasyonda, eve ziyarete gelen FETÖ şüphelileri yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamı olduğu belirlenen M.S.'nin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli evinde yapılan aramada bulunamazken, arama esnasında eve gelen eski binbaşılar A.A. ve S.G. polisle karşılaştı. Tesadüfen yakayı ele veren FETÖ şüphelileri, polislerin 'Kimsiniz, neden geldiniz?' sorusu üzerine hacamat yaptırmaya geldiklerini öne sürdüler. Polis, daha önce haklarında FETÖ'den işlem yapılarak görevden ihraç edildiği belirlenen A.A. ve S.G.'yi emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerin binaya giriş görüntülerinin de dava dosyasına eklendiği öğrenildi. - ANKARA

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