Son dakika haber: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
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Son dakika haber: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından meclise sunulan vergi reformu yasa tasarısı karşıtı gösteriler, başkent Bogota'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupların çağrıları üzerine devam ediyor.

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından meclise sunulan vergi reformu yasa tasarısı karşıtı gösteriler, başkent Bogota'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupların çağrıları üzerine devam ediyor.

Son dakika haber: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika haber: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika haber: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika haber: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego

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