Son dakika haber: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Son dakika habere göre Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından meclise sunulan vergi reformu yasa tasarısı karşıtı gösteriler, başkent Bogota'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupların çağrıları üzerine devam ediyor.
Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından meclise sunulan vergi reformu yasa tasarısı karşıtı gösteriler, başkent Bogota'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupların çağrıları üzerine devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Juan David Moreno Gallego