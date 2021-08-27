Son dakika haber: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Son dakika habere göre Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque tarafından meclise sunulan vergi reformu yasa tasarısı karşıtı gösteriler, başkent Bogota'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupların çağrıları üzerine devam ediyor.