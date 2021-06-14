Son dakika haber! Keban'da kadınlara KADES ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konularında bilgilendirmede bulunuldu
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Son dakika haber! Keban'da kadınlara KADES ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konularında bilgilendirmede bulunuldu

Son dakika haber! Keban'da kadınlara KADES ve 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konularında bilgilendirmede bulunuldu
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince kadınlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" konularında bilgilendirmede bulunuldu.

Keban Kız Meslek Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda polis memuru Yunus Ergün tarafından KADES uygulaması tanıtıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde polis memuru Hüseyin Aydınol tarafından da annelere uyuşturucu ile mücadele konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Çocukların ve gençlerin gelişiminden, eğitiminden birinci derecede sorumlu olanların ebeveynler olduğunu dile getiren Aydınol, "Bu nedenle diyoruz ki; 'En İyi Narkotik Polisi Anne.' Sizin çocuğunuzu sizden daha iyi kimse tanıyamaz." dedi.

Programda daha sonra sinevizyon eşliğinde uyuşturucu çeşitleri, uyuşturucu kullanımında belirtiler ve uyuşturucu bağımlılığına karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi verildi.

Eğitime Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Adil Benli de katıldı.

Son dakika haber! Keban'da kadınlara KADES ve 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konularında bilgilendirmede bulunuldu
Son dakika haber! Keban'da kadınlara KADES ve 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konularında bilgilendirmede bulunuldu
Son dakika haber! Keban'da kadınlara KADES ve 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konularında bilgilendirmede bulunuldu
Son dakika haber! Keban'da kadınlara KADES ve 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' konularında bilgilendirmede bulunuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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