Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim

Son dakika habere göre Düzce'de tarım araçlarına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, 13 traktör sürücüsüne 21 bin 588 TL cezai işlem uyguladı.

Düzce'de tarım araçlarına yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, 13 traktör sürücüsüne 21 bin 588 TL cezai işlem uyguladı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, traktörlere ve diğer tarım araçlarına yönelik uygulama yaptı. 6 trafik timi ve 12 jandarma personelinin katıldığı uygulamalarda, 38 traktör ve tarım aracı kontrol edildi. Yapılan denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen 13 traktör sürücüsüne 21 bin 588 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 5 traktör trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyetine de el konuldu. - DÜZCE

Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim

Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim

Son dakika haber: Jandarma ekiplerinden traktör ve tarım araçlarına özel denetim

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Jandarma, Traktör, Tarım, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title