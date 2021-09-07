Son dakika haber | 'İstenilen bağışıklık seviyesine ulaşarak çocukların eğitimine devam etmelerini sağlayabiliriz'
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Son dakika haber | 'İstenilen bağışıklık seviyesine ulaşarak çocukların eğitimine devam etmelerini sağlayabiliriz'

Son dakika haber | 'İstenilen bağışıklık seviyesine ulaşarak çocukların eğitimine devam etmelerini sağlayabiliriz'
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre KAYSERİ'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla ilgili, "Halk olarak ve çocuklarımızın velileri olarak ancak okulları açık kaldığı sürece aşılanarak, toplumsal bağışıklığı gündeme getirerek, bir an önce istenilen bağışıklık seviyesine...

KAYSERİ'de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla ilgili, "Halk olarak ve çocuklarımızın velileri olarak ancak okulları açık kaldığı sürece aşılanarak, toplumsal bağışıklığı gündeme getirerek, bir an önce istenilen bağışıklık seviyesine ulaşarak onların eğitim öğretim hayatlarına devam etmelerini sağlayabiliriz" dedi.

Tekden Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Fatma Özdemir, koronavirüs salgınında sık görülmeye başlanan mutasyonlar hakkında açıklama yaptı. Mutasyonlar arasında en tehlikelisinin 'Delta' olduğunu belirten Özdemir, "Delta varyantı ve Delta plus ile mücadele ediyoruz. Gündemde şu an Kolombiya varyantı var. Yeni varyantlar ortaya çıktıkça diğer varyantlardan daha az etkili olması lazım. Ancak Delta varyantı daha bulaşıcı ve etkili oldu. Kolombiya varyantı ile ilgili kesin bir açıklama henüz yok. Şu an ülkemizde yaygın olarak iki tür aşı yapılıyor. Bu aşılardan bir tanesi Sinovac diğeri ise BioNTech. İki aşının da belirli bir zaman sonra koruyuculuk etkileri azalabilir. Delta varyantının da maalesef daha bulaştırıcı olması nedeniyle aşı olmamız şu anda yeterli olmuyor. O nedenle aşımızı vurulacağız ve maskemizi çıkarmayacağız" diye konuştu.

'AŞI, HASTALIĞI AĞIR GEÇİRMEMİZDEN KORUYACAK'Dr. Özdemir, salgın sürecinde kurallara uymanın önemli olduğunu söyleyerek, "Aşı bizim hastalığı ağır geçirmekten ve hastaneye yatışlardan koruyacak. Ama maske mesafe ve hijyen kuralı, delta varyantı ve hatta daha bulaştırıcı varyantlar çıkmaya devam ettiği sürece geçerli olacak. Çünkü yeni varyantlar daha bulaştırıcı. Daha önemlisi aşı olduk diye maskemizi takmayı ihmal etmeyeceğiz. Kalabalık ortamlara girmekten daha uzak duracağız" ifadelerini kullandı.'ÇOCUKLARIMIZ EĞİTİMDE ÇOK GERİ KALDI 'Dr. Özdemir, okulların açılmasına değinerek şöyle konuştu:

"Okulların genel olarak açılması yeni bir normalleşme demeyelim de olması gereken bir şeydi. Çünkü eğitimde çocuklarımız çok geri kaldı. Biz halk olarak ve çocuklarımızın velileri olarak ancak okulları açık kaldığı sürece aşılanarak, toplumsal bağışıklığı gündeme getirerek, bir an önce istenilen bağışıklık seviyesine ulaşarak onların eğitim öğretim hayatlarına devam etmelerini sağlayabiliriz. Tabi ki hepimiz temizliklerine, hijyenlerine dikkat ediyoruzdur. Okullarda çocuklarımız mesafelerine, maskeye oldukça dikkat ediyorlardır. Ancak, toplumsal bağışıklık olmadan okulların uzun süre açık kalması mümkün olmayabilir. O yüzden herkesi aşı olmaya davet ediyorum. Bu çocuklarımızın geleceği açısından önemli."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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