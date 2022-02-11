İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI - Haberler
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İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da, düzenlenen 'Siyasi ve Askeri Casusluk' operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da, düzenlenen 'Siyasi ve Askeri Casusluk' operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Siyasi ve Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında 29 Ocak günü, Ataşehir'de operasyon düzenleyen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu M.S.S.(44)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulaması yapılan M.S.S.'nin ifadesi ve soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda 16 kişinin yakalanması için 2 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli yakalanırken, İran uyruklu 3 kişinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin ise farklı bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda elde edilen dijital veriler, otel kayıtları, uçak biletleri ve pts kayıtlarının incelemesi sonucunda tüm verilerin olaylar ile örtüştüğü anlaşıldığı bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından M.S.S. ve 13 şüpheli sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI

İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI

İSTANBUL'DA 'SİYASİ VE ASKERİ CASUSLUK' OPERASYONU 14 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Askeri casusluk, İstanbul, İran, Güncel, Haberler

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