Son Dakika | Kamyonla çarpışan otomobildeki kişi öldü, sürücüsü yaralandı
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Son Dakika | Kamyonla çarpışan otomobildeki kişi öldü, sürücüsü yaralandı

26.01.2021 16:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:34

Son dakika gündem haberine göre Sarıyer'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Sarıyer'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükdere Bahçeköy yolu üzerinde Ahmet E. yönetimindeki 34 BM 2244 plakalı kamyon, Umutcan Ö'nün kullandığı 35 GD7435 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Ahmet Karakurt, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Karakurt ve kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umutcan Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karakurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle tek şeritli yoldaki trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Son Dakika | Kamyonla çarpışan otomobildeki kişi öldü, sürücüsü yaralandı
Son Dakika | Kamyonla çarpışan otomobildeki kişi öldü, sürücüsü yaralandı
Son Dakika | Kamyonla çarpışan otomobildeki kişi öldü, sürücüsü yaralandı
Son Dakika | Kamyonla çarpışan otomobildeki kişi öldü, sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülkerim Güzel

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