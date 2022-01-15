İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı - Haberler
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İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı Aranan 47 kişi 80 farklı adese yapılan operasyonla yakalandı Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için polis ekipleri düğmeye bastı.

- İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı

Aranan 47 kişi 80 farklı adese yapılan operasyonla yakalandı

İSTANBUL - Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için polis ekipleri düğmeye bastı. 80 farklı adrese düzenlenen operasyonda, 24 ile 6 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmış 47 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 14 Ocak'ta haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüler için operasyon düzenledi. Ekipler, yerleri tespit edilen kişiler için 80 farklı adrese baskın yaptı. Yapılan baskınlarda tutuksuz yargılanarak haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki 47 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında hırsızlık suçundan 24 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Ferhat K., hırsızlık suçundan 23 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Serkan Ç., dolandırıcılık suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Fırat K., hırsızlık suçundan 15 yıl hapis cezası kesinleşen Ali Y., gasp suçundan 14 yıl 7 ay hapis cezası alan Muhammet D. bulunuyor. Gözaltına alınan diğer hükümlülerden bazıları; Kadir K.;12 Yıl hırsızlık, Bülent E. 9 yıl 1 ay dolandırıcılık, Coşkun Ü.;9 yıl dolandırıcılık, Ozan Y.;7 yıl 8 ay yaralama, Ahmet B.;7 yıl 6 ay kasten öldürme suçlarından yakalanırken ceza alan 47 kişi cezaevine teslim edildi.

İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
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- İstanbul'da 47 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı Aranan 47 kişi 80 farklı adese yapılan operasyonla yakalandı Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısları yakalamak için polis ekipleri düğmeye bastı.

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