Son dakika haber... Husumetli olduğu akrabasını öldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Husumetli olduğu akrabasını öldürdü

Son dakika haber... Husumetli olduğu akrabasını öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Zeynel Özmüş'ü (45), husumetli olduğu akrabası S.Ö., tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde Zeynel Özmüş'ü (45), husumetli olduğu akrabası S.Ö., tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Kırkgeçit Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.Ö. ve Zeynel Özmüş yolda yürürken karşılaştı. Akraba oldukları öğrenilen ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. S.Ö. belinden çıkardığı tabancayla Özmüş'ü vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıyı Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı S.Ö. ise, suç aletiyle birlikte jandarmaya teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.    

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Seray Kaya Taner Ölmez Civan Canova Ece Çeşmioğlu
Spor Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Husumetli olduğu akrabasını öldürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 19:40:52. #1.16#

title