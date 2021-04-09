Son dakika gündem: - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü

İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü Hindistan'da korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

- Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Maharashtra eyaletinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Nagpur's Well Treat Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanenin 2. katındaki yoğun bakım ünitesinde çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye konuya ilişkin açıklamasında, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Yangının ardından başlatılan çalışmalarda en az 27 hasta tahliye edilirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakan Narendra Modi olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanedeki yangın nedeniyle üzgünüm. Kalbim, hayatını kaybedenlerin aileleri ile birlikte. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.

Son dakika gündem: - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü
Son dakika gündem: - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü
Son dakika gündem: - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü
Son dakika gündem: - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Hulusi Akar Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hande Erçel Burak Deniz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 00:04:42. #1.15#
title