Son dakika gündem: - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü

Bu korona tablosu ile tam kapanma gelir! Vakalar ve vefatlar vahim boyutta

Montrö bildiriyle ilgili bomba iddiayı Kılıçdaroğlu da dile getirdi: O kişiyi bulsunlar

Son dakika gelişmesine göre - Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü Hindistan'da korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

- Hindistan'da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 4 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'da korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Maharashtra eyaletinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Nagpur's Well Treat Hastanesi'nde yangın çıktı. Hastanenin 2. katındaki yoğun bakım ünitesinde çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye konuya ilişkin açıklamasında, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Yangının ardından başlatılan çalışmalarda en az 27 hasta tahliye edilirken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakan Narendra Modi olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastanedeki yangın nedeniyle üzgünüm. Kalbim, hayatını kaybedenlerin aileleri ile birlikte. Yaralıların en kısa sürede iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABİD MAZHAR