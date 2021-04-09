Son dakika haber: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (6)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (6)

Son dakika haberleri... VALİDEN PİLOTLARA ZİYARETİzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, yaralı pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz'ı ziyaret etti.

VALİDEN PİLOTLARA ZİYARET

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gelerek, yaralı pilotlar Albay Ahmet Kendir ve Yarbay Hakan Eryılmaz'ı ziyaret etti. Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin de yer aldığı yüksek rütbeli askeri personelle gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili konuşan Vali Köşger, uçağın mekanik arızadan kaynaklı düştüğünü belirtip, "Pilotlarımız sağ salim kurtarıldı. Durumları iyi. Küçük kırıklar ve denize düştükleri için üşümeye bağlı sıkıntıları var. Ciddi bir sıkıntıları yok, ona şükrediyoruz. Pilotlarımızın sağlığı yerinde. Gerekli tedaviyi görüyorlar. Kısa zamanda taburcu olacaklar" dedi. Vali Köşger, denize düşen uçağın enkazının arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İZMİR, DHA)

 


Son dakika haber: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (6)
Son dakika haber: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (6)
Son dakika haber: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (6)
Son dakika haber: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (6)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Demet Özdemir Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Diego Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Foça'da askeri eğitim uçağı, denize düştü; 2 pilot sağ kurtarıldı (6) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 15:54:00. #1.15#
title