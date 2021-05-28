Son dakika haber! Firari hırsızlık hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı
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Son dakika haber! Firari hırsızlık hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı

Son dakika haber! Firari hırsızlık hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkındaki 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö. (33), polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

KAYSERİ'de, 'hırsızlık' suçundan hakkındaki 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ö. (33), polis ekiplerinin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki adreste saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Evde yakalanan M.Ö., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest

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