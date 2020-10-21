Son dakika haber | Eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş, beyin kanaması geçirdi
21.10.2020 13:49 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:53
Son dakika haberi... ANKARA'da eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş (73) evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
ANKARA'da eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş (73) evinde beyin kanaması geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
57'nci hükümet döneminde Sağlık Bakanı olan 3 çocuk babası Osman Durmuş, sabah saatlerinde evinde beyin kanaması geçirdi. Durmuş, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Durmuş'un sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı