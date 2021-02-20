Son dakika haber: Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, doğum gününde şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti
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Son dakika haber: Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, doğum gününde şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

20.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:43
Son dakika haber: Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, doğum gününde şehit Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum gününde kabrine giden Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, dua okudu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in doğum gününde kabrine giden Çukurkuyu Belediye Başkanı Ahmet Halisdemir, dua okudu.

Niğde'de 20 Şubat 1974 yılında dünyaya gelen Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret eden Ahmet Halisdemir, dua etti.

Halisdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, Kovid-19 salgını nedeniyle şehidin kabrini ziyaret edenlerin az olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın terörle mücadelede kararlarının net olduğunu da vurgulayan Halisdemir, sonuna kadar bu kararları desteklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav

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