Son dakika haber! Beşiktaş'ta evinde mahsur kalan yatalak hasta, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta, bakıcısının kapıyı açamadığı evde mahsur kalan yatalak hasta, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Şenlikdede Dere Sokak'ta ikamet eden yatalak Tuncay Çalık'tan iki gündür haber alamayan bakıcısı, eve gelip kapıyı açamaması ve içeriden ses gelmemesi üzerine polise ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin penceresinden girerek Tuncay Çalık'a ulaştı. Çalık, sağlık ekiplerince ambulansta yapılan kontrolün ardından hastaneye sevk edildi.

Evde tek yaşayan Çalık ile bakıcısının ilgilendiği, akrabalarının ise zaman zaman geldiği öğrenildi.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

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