Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir merkezli FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi yakalandı. Balıkesir, Ankara, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda göz altı kararı alınan 17 kişiden 10'u ele geçirildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında ankesör/kontörlü telefonlar vasıtasıyla arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında çeşitli beyanlar bulunan askeri personele operasyon düzenlendi. Örgütlü ilişkisi bulunduğu düşünülen 9 askeri personel/öğrenci, (3 muvazzaf astsubay, 1 emekli deniz albay, 1 emekli kara astsubay, 2 istifa kara astsubay, 2 kapatılan askeri okul öğrencisi) ile birlikte 2 avukat, 1 ihraç elektrik mühendisi ve 5 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin yakalanması amacıyla bugün saat 07.00 itibarı ile Balıkesirli 7 ilde (Ankara, Balıkesir, Düzce, İstanbul, Kahramanmaraş, Sivas ve Zonguldak) 21 adreste eş zamanlı operasyon başlatılmıştır. Operasyonda şu ana kadar 10 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR

Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

Son dakika haber: Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Balıkesir, İstanbul, Terör, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title