Engellilere yönelik 8 ilde 9 gündüz yaşam merkezinin bu yıl faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor - Haberler
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Engellilere yönelik 8 ilde 9 gündüz yaşam merkezinin bu yıl faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor

AA / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Engellilere yönelik 8 ilde 9 gündüz yaşam merkezinin bu yıl faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 9 Engelli Gündüz Yaşam Merkezinin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 9 Engelli Gündüz Yaşam Merkezinin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Bakan Yanık, yazılı açıklamasında, gündüz yaşam merkezlerinin engelli bireylerin öncelikli olarak aileleri yanında yaşamlarını sürdürmesi esası çerçevesinde önemli bir işleve sahip olduğunu vurguladı. Yanık, "Temel amacımız, engelli birey bulunan ailelerin bütünlüğünü korurken, engellilerin de sosyal hayata daha aktif katılmasıdır." ifadesini kullandı.

Gündüz yaşam merkezlerinin, 2018'den itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldığını hatırlatan Bakan Yanık, şu bilgileri paylaştı:

"Bu yıl itibarıyla 76 ilde toplam 127 gündüz yaşam merkezimizle gündüz bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca Antalya, Aydın, Adana, Bursa, Mersin, Kars, Yalova'da 1'er, İstanbul'da 2 tane olmak üzere toplam 9 Engelli Gündüz Yaşam Merkezinin bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için çalışmalarımız sürüyor. Gündüz yaşam merkezleri modelini yaygınlaştırmaya devam ediyoruz."

-"Engelliler çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalanıyor"

Bakan Yanık, gündüz yaşam merkezlerindeki engellilerin engel gruplarına ve yaş gruplarına göre oluşturulan etkinlik salonlarında, merkezde görevli usta öğreticiler, mesleki personel ve sağlık personelinin refakatinde çeşitli aktivitelerle günlük yaşam programlarından faydalandığını da aktardı. Yanık, bunun yanında engellilerin, tarımsal rehabilitasyon, iş uğraşı atölyeleri, müzik atölyesi, resim atölyesi çalışmaları ile sportif faaliyetler, tiyatro, müzik, halk oyunları, drama, ebru ve benzeri aktiviteler ile fiziksel rehabilitasyon amacıyla hidroterapi imkanlarından yararlandırıldığını kaydetti.

Farklı engel gruplarına hizmet veriliyor

Gündüz Bakım Hizmeti, engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirildi.

Ülke genelinde faaliyet gösteren 127 Gündüz Yaşam Merkezinde, zihinsel, bedensel engelliler, otizmli bireyler olmak üzere ilin ihtiyaçları kapsamında farklı engel gruplarına gündüz bakım hizmeti veriliyor.

Gündüz bakım hizmeti kapsamında engelli bireyler gündüz yaşam merkezlerinden haftada 40 saate kadar yararlanabiliyor. Gündüz bakım merkezlerinde, öz bakım becerilerinin kazandırılması, müzik, resim, el sanatları gibi uygulamalar yapılıyor.

Merkezlerde yürütülen hizmetlerle engelli bireylerin zihinsel ve duyusal olarak desteklenerek günlük yaşam becerilerinin korunması ve engelliliğin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanıyor. Aynı zamanda engelli ailelerine yönelik danışmanlık, rehberlik hizmetleri ile dayanışma ve bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor. Gündüz yaşam merkezlerinde geçici yatılı bakım hizmeti sağlanmıyor.

AA / Ferdi Türkten - Son Dakika Haberleri
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Haber: Engellilere yönelik 8 ilde 9 gündüz yaşam merkezinin bu yıl faaliyete geçmesi için çalışmalar sürüyor - Haberler
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