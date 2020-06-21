Son dakika haber | Babalar gününde acı olay
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Son dakika haber | Babalar gününde acı olay

Son dakika haberleri... Iğdır'da yaşayan Zehra Bozkurt (6) babasının pompalı tüfeğiyle oynarken kendini başından vurdu.

Son dakika haber | Babalar gününde acı olay
21.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:28

Iğdır'da yaşayan Zehra Bozkurt (6) babasının pompalı tüfeğiyle oynarken kendini başından vurdu.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Iğdır Merkez Özgür Mahallesi 420'nci sokakta meydana geldi. Evde bulunan pompalı tüfeği eline alan minik Zehra oynamaya başladı. Minik Zehra tüfekle oynarken yanlışlıkla tetiğe bastı ve kendini başından vurdu. O an bahçede bulunan ailesi silah sesine eve koştu. Başından vurulmuş halde kanlar içinde yerde yatan minik Zehra'yı gören aile sinir krizi geçirdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri minik Zehra için hemen harekete geçti. Yapılan müdahale ve incelemenin ardından minik Zehra'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yerine giden savcının incelemesinin ardından, 6 yaşındaki minik Zehra'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Minik Zehra için evden feryat sesleri yükselirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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