Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

12.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 12.11.2020 12:37
Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

İstanbul'da, koronavirüs karantinasının son gününde evde kalp krizi geçiren Burak Genç kaldırıldığı hastanede kurtarılamazken, babası Mehmet Genç de, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul'da yaşayan Mehmet Genç (49) ve oğlu Burak Genç'e (29) 28 Ekim'de görülen semptomlar üzerine hastanede koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan baba Mehmet Genç, hastanede tedaviye alınırken, oğlu Burak Genç de evde karantina altına alındı.

ARAŞTIRMA YAPARKEN ANİDEN YERE YIĞILDI

Evde izole olan Burak Genç, karantinasının son günü olan 6 Kasım'da babasının durumunun ağırlaştığını öğrenmesi üzerine internet ortamında, 'hastaların nasıl entübe edildiğine' ilişkin araştırma yaptı. Burak Genç, bilgisayarda araştırma yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Aile fertlerince hastaneye kaldırılan ve yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği tespit edilen Burak Genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Burak Genç'in cenazesi, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Gürgen köyünde toprağa verildi.

BABASI DA KURTARILAMADI

Burak Genç'in ölümünün ardından tedavisi süren ve hastane durumu ağırlaşan baba Mehmet Genç de dün hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Mehmet Genç, bugün salgın tedbirleri altına kılınan cenaze namazının ardından, daha önce oğlunun defnedildiği kabristanlıkta, gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba ve oğlunun 5 gün arayla yaşamlarını yitirmesi, akrabaları, ailesi ve komşularını hüzne boğdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğancan İLEK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Vladimir Putin Mustafa Varank Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Timur Selçuk Demet Akalın Hazar Ergüçlü
Spor Samatta Arda Turan Ozan Tufan Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Erkek Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 12:37:24. #1.14#
title