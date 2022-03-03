Son dakika haber | Antalya'da hortumun geliş anı kamerada... Hortumun vurduğu mahallede dehşet gün ağarınca ortaya çıktı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'da hortumun geliş anı kamerada... Hortumun vurduğu mahallede dehşet gün ağarınca ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde akşam çıkan hortum felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumda devrilen cami minaresinde cami müezzini ölümden dönerken, asırlık ağaçlar adeta yerinden köklendi. Uçan çatı parçaları arazilere dağıldı, seralarda ise büyük maddi hasar meydana geldi. Hortumun geliş anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hortum Serik ilçesine bağlı Çandır mahallesinde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Hortumda Mahalle merkezinde bulunan Merkez camisinin minaresi müezzinin eşi ve çocuğu ile birlikte yaşadığı lojmanın üzerine devrildi. Olayda müezzin Emin Uygun yara almazken, düşen minare evin üzerinde moloz yığını oluşturdu. Lojmanın bir kısmı ise zarar gördü. Bazı parçalar ise imamın kapısına düştü.

150 dönüm alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor

Hortum mahallede bulunan seralara da zarar verdi. Hortumda yaklaşık 150 dönüm alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Hortum nedeni ile seraların demirleri yerlerinden söküldü. Naylonları ise hortum tarafından parçalandı. Sabah seraları o şekilde gören vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Hortumda mahallenin merkezinde bulunan parkın ve mezarlığı içerisindeki asırlık ağaçlarda yerlerinden köklendi. Sabah saatlerinde mahalleye gelen Serik Belediyesi ekipleri enkazı temizlemek için çalışma başlattı. Hortum nedeni ile zeytin ağaçları de yerinden söküldü. Bir evin çatısı ise uçtu. Serik Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri ise sabah mahalleye gelerek zarar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.

Bir işletmenin ise çatısından uçan parçalar araziye dağıldı

Hortumda Antalya-Manavgat karayolunun yanında bulunan bir işletmenin ise çatısından uçan parçalar araziye dağıldı. Dereye uçan çöp konteynerleri ise belediye ekipleri tarafından alındı. Kesilen elektriklerin yeniden sağlanması için ekipler bölgeye gelerek çalışma başlattı.

Hortum güvenlik kamerasında

Hortum anı ise mahallede bulunan bir marketin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hortumun adım adım geldiği ve bir anda ekmek büfesini düşürdüğü görüldü.

"Olanları görünce aklıma Ukrayna-Rusya savaşı aklıma geldi"

Yaşadıklarını anlatan Çandır Mahallesi Cami İmamı Hasan Tekin, "Gece bir hortum geldi. Böyle acayip bir fırtına ve rüzgar vardı. Ondan sonra minare devrildi. Yan taraftaki müezzin arkadaşın evinin üzerine düştü. Bizim evin de yarısı gitti. O sırada biz evde oturuyorduk. Bir çıktık masa gitmiş, minare devrilmiş. Müezzin arkadaş babasının evine gitti. Olanları görünce aklıma Ukrayna-Rusya savaşı aklıma geldi. Oradaki görünce bunlar bizim için basit. Rabbim kimsenin başına vermesin" sözlerine yer verdi.

"Burada seranın bir kısmını ev ile birlikte almış"

Mahallede yaşayan Mustafa Ünal, "Gece hortum geldi. Geçmiş olsun. Rabbim gelecek afetlerden bizi korusun. Rabbim çok şükür can kaybı vermedi. Meteoroloji zaten uyarı vermişti" dedi. Olayda serası zarar gören Nehir Öngel, "Gece hortum gelmiş. Caminin minaresi indirmiş. Oradan da buraya yönelmiş. Burada seranın bir kısmını ev ile birlikte almış" açıklamasını yaptı.

"Büyük çapta hasar var"

Mahalle Muhtarı Mustafa Yanık ise açıklamasında şunlara yer verdi: "Gece hortum geldi. Büyük çapta hasar var. Mezarlık da böyle işte. Yaklaşık 150 dönüm kadar serada zarar var. Şuanda çalışmalar başlatıldı. Herkes seferber oldu. Yardımcı oluyorlar."

2 dönüm serası zarar gören Osman Öngel ise, "Gece saat 10.30 gibi büyük bir ses geldi. Sonra baktık ki mahallede çok yeri götürmüş. Minare gitmiş. Zararımızın karşılanmasını bekliyoruz. 10-15 dönüm zarar gören yerler var" dedi.