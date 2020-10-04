Son dakika haber! Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında
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Son dakika haber! Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında

04.10.2020 04:26 | Son Güncelleme: 04.10.2020 04:29
Son dakika haber! Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında

Son dakika haberleri: MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin asayiş uygulamasında 6 kişi gözaltına alındı. Çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddesi ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet ekipleri olmak üzere toplam 72 polis katılımı ile asayiş uygulaması yapıldı. Alaşehir'in giriş ve çıkışları, mahalleleri ve meskun mahallerde yapılan asayiş uygulaması saat 14.00'te başladı, gece yarısı sona erdi. Polis ekipleri, ilçede şüpheli gördükleri kişilere kimlik kontrolü ile üst arama, ehliyet ve araç sorgulama yaptı. Dedektör köpek K,raz'ın kullanıldığı aramalarda şüpheli H.T'nin (42) üzerinde 9 mm  tabanca ile 0.7 gr bonzai, E.C.S'nin (26)  üzerinde 0.2 gr bonzai ile 0.2 gr metamfetamin, M.Ö.'nün (34) üzerinde 800 mg 2 adet hap, Z.Ö'nün (37) üzerinde 0.2 gr metamfetamin, A.A'nın (38) üzerinde 1.2 gr bonzai ve R.K'nın (23) üzerinde 2.19 gr esrar bulundu.

Denetimler sonucu 6 şüpheliyi gözaltına alan polis, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.


Son dakika haber! Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında
Son dakika haber! Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında
Son dakika haber! Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında
Son dakika haber! Alaşehir'de asayiş uygulaması: 6 şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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