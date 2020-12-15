Son dakika gündem: YILIN OLAYLARI 2020
Son dakika haberler: ÜNLÜ HAFIZ İSMAİL COŞAR HAYATINI KAYBETTİ Kocatepe Camisi dış görüntüleri ve iç tavan süslemeleri İsmail Coşar'ın ezan okuması (ARŞİV) İsmail Coşar ile röportaj (ARŞİV) İsmail Coşar'ın ilahi okuması İsmail Coşar için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni Tabutun önüne konulan İsmail...
ÜNLÜ HAFIZ İSMAİL COŞAR HAYATINI KAYBETTİ
Kocatepe Camisi dış görüntüleri ve iç tavan süslemeleri
İsmail Coşar'ın ezan okuması (ARŞİV)
İsmail Coşar ile röportaj (ARŞİV)
İsmail Coşar'ın ilahi okuması
İsmail Coşar için Kocatepe Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni
Tabutun önüne konulan İsmail Coşar'ın fotoğrafı
Binali Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve cenazeye katılanlardan detay
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin taşınması
Kocatepe Camisinin genel görüntüsü
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA İDLİB MUTABAKATI
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tokalaşması
Rusya Devlet Başkanı Putin'in konuşması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
Erdoğan ve Putin'in ortak basın toplantısı düzenleyerek İdlib mutabakatını açıklamaları
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO TÜRKİYE KUPASI'NIN SAHİBİ OLDU
MVP seçilen Tuğçe Canıtez'e plaket verilmesi
Fenerbahçeli basketbolcuların final maçını kazanma sevinçleri
İzmit Belediyesporlu basketbolculara madalyalarının verilmesi
Fenerbahçe Öznur Kablosporlu oyunculara madalyalarının verilmesi
Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın Türkiye Kupasını Fenerbahçe'nin kaptanı Tuğçe Canıtez'e vermesi
Fenerbahçelilerin Türkiye Kupası sevinci ve konfetiler
Ömer Onan'ın açıklamaları
Fenerbahçe'nin kaptanı Tuğçe Canıtez'in kupa ile poz vermesi
RONALDİNHO, SAHTE PASAPORT DÜZENLEMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Ronaldinho'nun Barcelona takımını ziyaret etmesi (ARSİV)
Ronaldinho'nun Messi ve Barcelonalı futbolculara sarılması (ARŞİV)
Ronaldinho'nun taraftarları selamlaması (ARŞİV)
Ronaldinho ve Messi'nin dostluğ (ARŞİV)
Ronaldinho'nun düzenlediği sahte pasaport (Sosyal Medya)
Ronaldinho'nun Uruguay polisi tarafından götürülmesi - Ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar hayatını kaybetti (4 Mart)
Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde 1950 yılında dünyaya gelen Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.
Erdoğan ve Putin İdlib konusunda uzlaştı (05 Mart)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da düzenlenen ve yaklaşık 6 saat süren zirvede Suriye'deki İdlib konusunda yeni bir mutabakata varıldı. İdlib'te ateşkesin hayata geçirilmesi ve tüm askeri faaliyetlerin durdurulması konusunda iki liderin uzlaştığı anlaşmaya göre, M4 kara yolunun kuzey ve güneyinde altışar kilometre derinliğinde koridor tesis edilecek.
Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Öznur Kablo oldu (7 Mart)
Fenerbahçe Öznur Kablo, Adana Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Ronaldinho, sahte pasaport düzenlemek suçundan tutuklandı (7 Mart)
Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldinho tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı