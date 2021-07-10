Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı
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Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı

Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANGAZİ'de elektrik kabloları patlamalarla yanması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

SULTANGAZİ'de elektrik kabloları patlamalarla yanması nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. 

Olay, Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde meydana geldi. Sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda küçük çaplı patlamalar meydana geldi. Kısa süreli panik yaşayana çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yere düşen kablolar bir süre daha yolda yanmaya devam etti. Yanma ve patlama sırasında park halindeki bir kamyonette bulunan boş plastik kasalar tüm tehlikeye rağmen çalışanlar tarafından boşaltıldı. 


Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı
Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı
Sultangazi'de elektrik kabloları patlamalarla yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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