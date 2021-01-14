Siirt'te, sağlık çalışanlarına aşı uygulaması başladı

SİİRT Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına, koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı. İlk aşıyı olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle, ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değil. Bu aşı sayesinde bu salgından kurtulacağız" dedi.

Çin'den getirilen, Türkiye'de kullanımına onay verilen ve dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapılan CoronaVac aşısı, ülke genelinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Siirt Devlet Hastanesi'nde başlayan programda, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aşı randevusunu alan sağlık çalışanlarına, özel oluşturulan odalarda aşı uygulanmaya başlandı. Aşıyı ilk olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, aşılama programının şeffaf yürütülmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, "Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Ricam, tüm sağlık çalışanlarımızın aşı yapmasıdır. Bu aşı sayesinde Allah'ın izniyle bu salgından kurtulacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı