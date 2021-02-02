Son dakika gündem: Savaş uçakları, İdlib'i vurdu

Gelen son dakika haberine göre SURİYE'de rejime ait savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Harbinuş ve Kefr Aruk bölgelerini bombaladı.

SURİYE'de rejime ait savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Harbinuş ve Kefr Aruk bölgelerini bombaladı.

Rejime ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki Harbinuş ve Kefr Aruk bölgelerini bombaladı. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Şiddetli patlamalar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU