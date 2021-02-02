Son dakika gündem: Savaş uçakları, İdlib'i vurdu
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Son dakika gündem: Savaş uçakları, İdlib'i vurdu

02.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:49
Son dakika gündem: Savaş uçakları, İdlib'i vurdu

Gelen son dakika haberine göre SURİYE'de rejime ait savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Harbinuş ve Kefr Aruk bölgelerini bombaladı.

SURİYE'de rejime ait savaş uçakları, İdlib'in kuzeyindeki Harbinuş ve Kefr Aruk bölgelerini bombaladı.

Rejime ait savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in kuzeyindeki Harbinuş ve Kefr Aruk bölgelerini bombaladı. Saldırıda çok sayıda sivil yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler, yaralıları ambulanslarla hastaneye götürdü. Şiddetli patlamalar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden de duyuldu. 


Son dakika gündem: Savaş uçakları, İdlib'i vurdu
Son dakika gündem: Savaş uçakları, İdlib'i vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

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