Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi
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Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Gelen son dakika haberlerine göre SAMSUN'da müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

SAMSUN'da müstakil bir ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İlyasköy Mahallesi İskitler Sokak'ta müstakil bir evde gece yarı sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Evde yaşlı bir kişinin yaşadığının söylenmesi üzerine, ambulans da hazır bekletildi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, içeride kimsenin olmadığını belirledi.?Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Son dakika gündem: Müstakil ev, yangında kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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