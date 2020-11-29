Kaleli demirci ustası, ekmeğini 70 yıldır demire şekil vererek kazanıyor
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Kaleli demirci ustası, ekmeğini 70 yıldır demire şekil vererek kazanıyor

29.11.2020 13:13 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:26

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Karçanak, babasından öğrendiği demircilik mesleğini 70 yıldır sürdürüyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Karçanak, babasından öğrendiği demircilik mesleğini 70 yıldır sürdürüyor.

Kaçarnak, ilkokulu çeşitli nedenlerle tamamlayamayınca 1950'de yanında çırak olarak başladığı demirci babasının emekli olmasıyla aynı dükkanda işi sürdürdü.

Aradan geçen yıllarda teknolojinin gelişmesiyle ürettiği aletlere talep azalmasına rağmen Kaçarnak, örsün üzerinde demire şekil vermekten vazgeçmedi.

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Kazma, balta, kürek gibi aletler üreterek geçimini sağlamak için mücadele veren Kaçarnak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden popüler mesleklerden biri olan demirciliğin artık teknolojiye yenik düştüğünü söyledi.

Kaçarnak eskiden işlerin çok iyi olduğunu belirterek, "Saban demiri, kazma, balta gibi birçok iş yapıyorduk. Şimdi ise köylerde iş de nüfus da kalmadı. Köylerimiz boşalıyor. Köylerimizde tarım ile uğraşan insan çok az kaldı, işlerimiz iyice azaldı. Oğlum ile bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesleğini oğlunun devam ettireceğini anlatan Kaçarnak, şöyle devam etti:

"Bazı ustalar çalıştıracak insan bulamıyor. Çok şükür oğlum işimi devam ettirecek. Teknolojinin artması ve köylerimizde ziraat ile uğraşanların büyük şehirlere göç etmesi sonucunda mesleğimiz bitme noktasına geldi."

Kaleli demirci ustası, ekmeğini 70 yıldır demire şekil vererek kazanıyor
Kaleli demirci ustası, ekmeğini 70 yıldır demire şekil vererek kazanıyor
Kaleli demirci ustası, ekmeğini 70 yıldır demire şekil vererek kazanıyor
Kaleli demirci ustası, ekmeğini 70 yıldır demire şekil vererek kazanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Emeksiz

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