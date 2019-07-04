Son dakika! Akdeniz'de 70 göçmeni taşıyan tekne battı

Tunus Kızılayı, 70'ten fazla göçmen taşıyan teknenin battığını duyurdu.

Reuters'a konuşan Kızılay yetkilileri, Akdeniz'de alabora olan tekneden şimdiye kadar yalnızca dört kişinin kurtarılabildiğini aktardı. Kurtarılan göçmenlerden birinin hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Zarzis kıyılarında gerçekleşen felakete Tunus sahil güvenlik ekipleri müdahale ediyor.

Mayıs ayında yine Tunus açıklarında meydana gelen bir başka göçmen faciasında en az 65 kişi boğulmuştu.