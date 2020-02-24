Son Dakika: Gezi Parkı davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı: Osman Kavala'nın finanse ettiğine dair somut delil yok

24.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:08

Osman Kavala'nın Gezi Parkı Olayları'nın görülüğü davada beraat etmesinin gerekçeli kararında Kavala'nın olayları finanse ettiğine dair somut delil tespit edilemediği belirtildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Gezi Parkı Olayları davasında karar geçtiğimiz hafta salı günü çıktı. Mahkeme heyeti Osman Kavala'nın da içinde bulunduğu 9 sanığın beraat etmesine karar verdi.

KAVALA'NIN FİNANSE ETTİĞİNE DAİR DELİL YOK

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin, aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkında beraat kararının gerekçesi açıklandı.Gerekçeli kararda, 15 Temmuz soruşturmasından tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın Gezi olaylarını finanse ettiğine ilişkin hiçbir somut tespit yapılamadığı belirtildi

NE OLMUŞTU?

18 Şubat Salı günü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 9 sanık hakkında"cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs", "mala zarar verme", "nitelik yağma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi", "kasten yaralama", "ağırlaştırılmış yaralama" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açıldığını hatırlatarak, "yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı"ndan sanıkların beraatine karar verdi. Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, 15 Temmuz'la ilgili "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Kavala, 2 Ekim 1957 tarihinde Paris, Fransa'da dünyaya geldi. İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1982 yılında Kavala Grubu şirketlerinin yönetimini üstlendi. 1983 yılında İletişim Yayınları'nın kuruluşuna katıldı.

1999 depremi ardından önayak olduğu dayanışma faaliyetlerinden sonra aktif iş hayatını bırakıp tamamen sivil toplum alanına yönelen Osman Kavala, pek çok farklı sivil toplum kuruluşunun oluşumunda ve çalışmalarında yer aldı. 2002 yılında bu alandaki çalışmalarını kültür sanat alanında yoğunlaştırarak Anadolu Kültür'ü kurdu. 1990'lardan sonra Anadolu Kültür'ün ilk girişimi olan Diyarbakır Sanat Merkezi (DSM) kuruldu. 2005 yılında açılan Kars Sanat Merkezi ise, 2009 yılındaki kapanışına kadar iletişimin önemli kanallarından biri olarak hizmet verdi.

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