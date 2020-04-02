Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Mart ayında yurt ücretlerini ödemiş yaklaşık 380 bin öğrencinin paralarının geri ödenmesine başlandığını söyledi. Geri ödenecek toplam tutar ise 52 milyon 295 bin 858 TL.

Türkiye, 11 Mart'ta ilk kez tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda KYK yurtlarını aktif bir şekilde kullandı. Yurt dışından gelen şüpheli vatandaşlar, öğrenci yurtlarında konakladı ve konaklamaya devam ediyor. Bu süreçte üniversite öğrencileri de yurtlardan çıkarılmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yurtlardan çıkış yapan öğrencilerin Mart ayı ücretlerinin iade edilmeye başlandığını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda barınan ve Mart ayı yurt ücretlerini vermiş yaklaşık 380 bin öğrencinin, ödediği ücretlerin iade edilmeye başlandığını bildirirken, geri ödenecek toplam tutarın 52 milyon 295 bin 858 TL olduğunu açıkladı.

NİSAN, MAYIS VE HAZİRAN'DA DA ÜCRET ALINMAYACAK

Bakan Kasapoğlu, öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretleri iade ettikleri gibi Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de öğrencilerden ücret alınmayacağını vurguladı.