Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

05.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:11

Rusya'nın başkenti Moskova'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında İdlib görüşmesi devam ederken, İdlib'de rejim unsurlarının hain saldırısı sonrası 1 askerimiz şehit oldu.

ACI HABERİ VALİLİK DUYURDU

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN-PUTİN İLE GÖRÜŞMEDE

Geçtiğimiz perşembe günü İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği hava saldırısında 34 askerimiz şehit oldu. Bu gelişme sonrasında Türkiye ile Esed'i destekleyen Rusya arasındaki ilişkilerde gerilim bir kez daha yükseldi.

Yaşanan acı olayın ardından bir hafta geçtikten sonra Türkiye-Rusya arasında ilk üst düzey temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Vladimir Putin'le bir araya geldi. İki lider baş başa görüşmenin ardından kameralar karşısında açıklamalar yaptı.

"ASKERLERİNİZ İÇİN TAZİYELERİMİ İLETİYORUM"

İlk olarak söz alan Rusya Devlet Başkanı Putin şunları söyledi: "Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. Hiç kimse Suriye askerleri dahil olmak üzere orada Türk askerlerinin bulunduğunu bilmiyorlardı. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var. Gelişmelerin Türkiye ve Rusya ilişkilerini zedelememesi için Suriye konusunda tüm alanları ele almamız gerekiyor."

"ALACAĞIMIZ KARARLAR BÖLGEYİ RAHATLATACAKTIR"

Cumhurbşakanı Erdoğan ise şöyle konuştu: "Malum, bu görüşmeyi Türkiye'de yapacaktık. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla, ilgili gelişmeler sebebiyle burada gerçekleştiriyoruz. Bugün burada atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizi de rahatlatacaktır. Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Bunları tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."

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