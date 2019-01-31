Galatasaray, Mitroglou Transferini KAP'a Bildirdi
Galatasaray, Mbaye Diagne'den sonra Kostas Mitroglou'nu da açıkladı. Yunan futbolcu ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi.
Galatasaray, transfer bombalarını ardı ardına patlatıyor. Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takım, Marsilya forması giyen Kostas Mitroglou ile de anlaştı. Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
İşte o açıklama:
"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."