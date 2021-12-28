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Son dakika: Feci kazada can veren anneye son veda

Son dakika: Feci kazada can veren anneye son veda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de iki çocuğunu okula götürdüğü sırada hafif ticari aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden Zehra Uzunoğlu Koral toprağa verildi.

BAŞİSKELE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de iki çocuğunu okula götürdüğü sırada hafif ticari aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden Zehra Uzunoğlu Koral toprağa verildi.

Kaza, 22 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Seyman Mahallesi D-130 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda iki çocuğu ile birlikte yürüyen Zehra Uzunoğlu Koral'a (29), B.N. yönetimindeki 41 BN 112 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zehra Uzunoğlu Koral, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 6 gündür hastanede tedavisi devam eden Koral, dün yaşamını yitirdi. Genç kadına çarpan sürücü B.N.'nin gözaltına alındığı, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandığı öğrenildi.

İki çocuk annesi Zehra Uzunoğlu Koral'ın cenazesi, Başiskele ilçesinde bulunan Körfez Mahallesi Körfez Cami'de kılınan namazın ardından, Yuvacık Merkez Mezarlığında toprağa verildi. - KOCAELİ

Son dakika: Feci kazada can veren anneye son veda

Son dakika: Feci kazada can veren anneye son veda

Son dakika: Feci kazada can veren anneye son veda

Son dakika: Feci kazada can veren anneye son veda

Son dakika: Feci kazada can veren anneye son veda

Son dakika: Feci kazada can veren anneye son veda

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