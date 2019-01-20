Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi
Fatih'te üç katlı bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, üst katta mahsur kalan 3 kişi son anda kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Yüksekler Sokak'ta bulunan üç katlı bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
EKİPLER BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞTI
Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol aldıktan sonra üst katta mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler binada yaptıkları kontrolde bir kişinin cesedine ulaştı.
Üst katta mahsur kalarak dumandan etkilenen bina sakinleri, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binada bir süre soğutma çalışması yaptı.
Öte yandan yangın nedeniyle bölgede havaya yükselen yoğun dumanın Süleymaniye Camisi'nin kubbe ve minaresini kaplaması ilginç görüntüler oluşturdu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
-
fatih semti neidüğü belirsiz ortadoğulu cahillerle tıka basa dolmuş bu semt zaten yanmış bitmiş haldeCevap Yaz 1 Yayından KaldırİDİOT YUSUF: cahil senin sülaleden geliyor belli ki idiot.1 Yayından Kaldır
-
eyy amerika deriz eyy israil deriz ama eyyy çin diyemeyiz çünkü her şeyimiz çin den geliyor çin e bağımlı hale geldik kendimiz imal etmeyi unuttuk onun için bu uygurlar a yapılan zulmü durduramayızCevap Yaz 20 6 Yayından Kaldır
-
Uygurlara işkencenin Urdurulması için..ÇİN’e baskı yapılsın..gelen görüntüler VAHŞETTEN’de beter..Cevap Yaz 14 4 Yayından KaldırEMEKLİ: Bu da bir Amerikan oyunu. Çin ile Türkiye''nin arasını açmak için uydurmuşlardır. Birileri son günlerde bunu yayıp duruyor.2 2 Yayından Kaldır