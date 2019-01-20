Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi

Fatih'te 3 Katlı Binada Yangın: 1 Kişi Yanarak Can Verdi

Fatih'te üç katlı bir binada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, üst katta mahsur kalan 3 kişi son anda kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Yüksekler Sokak'ta bulunan üç katlı bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER BİR KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞTI

Olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol aldıktan sonra üst katta mahsur kalan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler binada yaptıkları kontrolde bir kişinin cesedine ulaştı.

Üst katta mahsur kalarak dumandan etkilenen bina sakinleri, ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binada bir süre soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yangın nedeniyle bölgede havaya yükselen yoğun dumanın Süleymaniye Camisi'nin kubbe ve minaresini kaplaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (7)

  • YUSUF:
    fatih semti neidüğü belirsiz ortadoğulu cahillerle tıka basa dolmuş bu semt zaten yanmış bitmiş halde
    Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
    İDİOT YUSUF: cahil senin sülaleden geliyor belli ki idiot.
    1 Yayından Kaldır
  • TÜRK:
    eyy amerika deriz eyy israil deriz ama eyyy çin diyemeyiz çünkü her şeyimiz çin den geliyor çin e bağımlı hale geldik kendimiz imal etmeyi unuttuk onun için bu uygurlar a yapılan zulmü durduramayız
    Cevap Yaz 20 6 Yayından Kaldır
  • DÜRBÜNLÜ:
    Uygurlara işkencenin Urdurulması için..ÇİN’e baskı yapılsın..gelen görüntüler VAHŞETTEN’de beter..
    Cevap Yaz 14 4 Yayından Kaldır
    EMEKLİ: Bu da bir Amerikan oyunu. Çin ile Türkiye''nin arasını açmak için uydurmuşlardır. Birileri son günlerde bunu yayıp duruyor.
    2 2 Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.