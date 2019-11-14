Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
Son dakika: İstanbul Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir okul servisi geriye kayarak yol kenarındaki direğe çarpıp devrildi. Kazada 7 öğrenci yaralanırken ekiplerin çalışmaları sürüyor.
14.11.2019 18:26 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:41
Eyüpsultan'da okul servisinin kaza yapması sonucu ilk belirlemelere göre 7 öğrenci yaralandı.
Kaza saat 17.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,yokuş yukarı çıkmaya çalışan okul servisi geriye kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 öğrenci hafif yaralandı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı