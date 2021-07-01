Son dakika: Evinin inşaatında çalışırken devrilen traktörün altında kalıp öldü
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Son dakika: Evinin inşaatında çalışırken devrilen traktörün altında kalıp öldü

Son dakika: Evinin inşaatında çalışırken devrilen traktörün altında kalıp öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yaptırdığı evin temelinde çalışan Yusuf Kaya, (45) kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, yaptırdığı evin temelinde çalışan Yusuf Kaya, (45) kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Yağışlı Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaptırdığı evin temelinde çalışan Yusuf Kaya'ın kullandığı traktör dolgu yapılan alandayken duvar yıkıldı. Kayan dolguyla birlikte traktör devrildi. Yusuf Kaya, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince traktörün altından çıkarılıp, ilk müdahalesi yapılan Yusuf Kaya, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.


Son dakika: Evinin inşaatında çalışırken devrilen traktörün altında kalıp öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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