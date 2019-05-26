Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak hayatını kaybetti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören oyuncu saat 17.00 sularında hayata gözlerini yumdu. Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden usta sanatçı, geçtiğimiz ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ!

Türk sinemasının usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın vefat ettiği Gemlik Devlet Hastanesi'nden konuyla ilgili ilk açıklama yapıldı. Başhekimlik tarafından yapılan açıklamada Kolçak'ın çoklu organ ve solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Eşref Kolçak tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kolçak'ın vefatının ardından ilk açıklama hastaneden geldi. Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, Kolçak'ın ölüm nedeni açıklanarak, "Değerli sinema sanatçımız Eşref Kolçak 24.04.2019 tarihinde genel durum bozukluğu ve pnömoni tanısı ile hastanemiz yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 18.05.2019 tarihinde hipoksik solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği gelişen hasta solunum cihazına bağlandı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 26.05.2019 tarihinde saat 16.40'ta hayatını kaybetmiştir" denildi.

EŞREF KOLÇAK KİMDİR?

28 Ocak 1927 tarihinde Erzurum İspir'de doğdu. Babası İspir Gaziler köyünden Harun Kolçakoğlu, annesi ise sonrasında Hateme adını alan Rus kökenli Katya'dır. 1941 yılında İstanbul'a geldi ve Sultan Ahmet Erkek Sanat Enstitüsü'nde eğitim gördü. Tesfiyecilik, marangozluk okuyarak, marangozluk ve ayakkabı tamirciliği gibi işlerde çalıştı.

1944 yılında Atilla Revü Opereti'nde tiyatroya başladı, 1945 yılında Ses Tiyatrosuna geçti. 1947 yılında figüranlıktan oyunculuğa adım attığı film Cahide Sonku ile birlikte oynadığı "Fedakar Ana" filmi olmuştur. 1950'li ve 60'lı yıllarda, melodram ve kahramanlık filmlerinin jönü olarak izleyenlerin karşısına çıktı. Bir Şoförün Gizli Defteri, Namus Uğruna, Düşman Yolları Kesti önemli filmlerinden bazılarıdır. Sanat hayatı boyunca 200'e yakın sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı.

Eşref Kolçak, 1955 de Özcan Kolçak ile evlendi, eşi 13 Ocak 2010 da vefat etti. Pop müzik sanatçısı Harun Kolçak'ın babasıdır. Kanser tedavisi gören oğlu Harun Kolçak 20 Temmuz 2017'de hayatını kaybetti. 1961'de Türk Filmleri Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, 2000'de Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" Ödülü, 2003 yılında da Antalya Altın Portakal Film Festivali, Yıldırım Önal Anı Ödüllerini almaya hak kazandı.