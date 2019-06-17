Son Dakika! Mısır eski Devlet Başkanı Mursi, hayatını kaybetti

Darbeyle görevinden uzaklaştırılan, Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, mahkeme salonunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Abdulfettah Sisi'nin 3 Temmuz 2013'te darbeyle yönetime el koymasından sonra, Mursi tek kişilik hücrelerde tam bir izolasyona tabi tutulmuştu. Mursi, darbeci mahkemeler tarafından toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.

MAHKEME SALONUNDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Mısır medyasında yer alan habere göre, Muhammed Mursi duruşma sırasında hakimden söz istedi ancak hakim duruşmayı bitirdi. Bu sırada Mursi kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed Mursi'nin vefatına ilişkin yaptığı açıklamada "Mursi kardeşimize, şehidimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Zalim Sisi, 50'ye yakın Mısırlıyı idam etmiştir." ifadelerini kullandı.

MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

Mısır Eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi, Mısır'ın seçimle ilk defa başa gelen, devrik 5. cumhurbaşkanı oldu. Mursi, 3 Temmuz 2013 tarihinde Mısır Silahlı Kuvvetlerinin askeri darbe yapması sonucu devrildi.

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde, Mısır'ın kuzeyindeki Şarkiye iline bağlı Eladva köyünde doğdu. Mühendislik lisansını Kahire Üniversitesi'nde aldı. Beş kardeşin en büyüğü olan Muhammed Mursi ilk eğitimini orada aldı. Babası çiftçi annesi ise ev hanımıydı. İdeolojik bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atıldı. Mursi 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler'in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi.

Tam 5 yıl Mısır Halk Meclisi üyeliği yaptı. 2011 Mısır Devrimi'ne muhalif bir lider olarak destek verdi ve 30 Nisan 2011 tarihinde Müslüman Kardeşler'in kurduğu, Özgürlük ve Adalet Partisi'nin başkanı seçildi.

Seçimlerin ikinci turunda da oyların yüzde 51.73'ünü alan Mursi, Mısır'ın 5'inci, ülkenin ise ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olarak tarihe geçti. Mursi'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin yıl dönümü olan 30 Haziran'da eylemler başladı, 3 Temmuz'daise Mısır ordusu yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve darbeye direnme çağrısı yaptı. Darbe sonrasında Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı açıklandı. Mursi tutuklu olarak yargılanıyordu.