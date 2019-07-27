Son dakika! Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Eski Genelkurmay Başkanı Büyükanıt hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, tedavi altına alındı.

Burada acil serviste tedavi altına alınan Büyükanıt'ın, ambulans uçakla Adnan Menderes Havalimanından, İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi

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